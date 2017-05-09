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Под Лельчицами VW вылетел в кювет и опрокинулся: водитель погиб, пассажир в больнице
ДТП случилось 8 мая, около 11.30, в Лельчицком районе, сообщает
37-летний водитель VW недалеко от деревни Лисное не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия. 31-летний пассажир с травмами был доставлен в районную больницу.
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ДТП случилось 8 мая, около 11.30, в Лельчицком районе, недалеко от деревни Лисное.
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