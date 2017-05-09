Шведский хоккеист провел 8 матчей Кубка Стэнли со сломанной ногой, став вторым бомбардиром клуба

Шведский форвард «Сент-Луиса» Александр Стеен, как выяснилось после вылета команды из Кубка Стэнли, почти весь розыгрыш плей-офф, начиная со второго матча 1-го раунда, провел с переломом левой ноги, сообщает официальный сайт НХЛ.



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Более того, в четвертом поединке серии 2-го раунда с «Нэшвиллом» он сломанной ногой заблокировал мощный бросок, чем, естественно, усугубил и без того тяжелую травму.

— Честно говоря, мне бы не хотелось вдаваться в подробности. Не хочу обесценивать то, как наши парни сумели сплотиться и выдержать это тяжелое испытание. Ведь не только мне, но и другим пришлось играть через травмы и боль. Ребята бились с травмированными плечами, бедрами, коленями, ногами, пятками, ребрами и спинами. Поэтому мне не стоит привлекать внимание к себе, — сказал Александр Стеен в интервью St. Louis Post Dispatch.

Из-за травмы швед пропустил лишь одну игру (пятую в серии с "Нэшвиллом"), и в 8 матчах со сломанной ногой 33-летний Александр Стеен набрал 6 (3+3) бомбардирских баллов. Всего же в 10 играх нынешнего розыгрыша плей-офф с 7 (3+4) очками он стал вторым бомбардиром своей команды вслед за Жаденом Шварцем, в активе которого 9 (4+5) баллов в 11 встречах.

К слову, после того, как «Сент-Луис» выбыл из Кубка Стэнли, главный тренер сборной России Олег Знарок косвенно раскрыл причину невыразительной игры в плей-офф лучшего снайпера «Сент-Луиса» последних лет Владимира Тарасенко. По словам наставника, форвард не поможет россиянам на чемпионате мира, поскольку агент нападающего сообщил о том, что игроку необходима операция.

Правда, во вторник генеральный менеджер «Блюз» Дуг Армстронг эту информацию опроверг, сказав, что хоть у Тарасенко и есть некоторые проблемы со здоровьем, но операционного вмешательства они не потребуют.

— Говорить тут не о чем. Сейчас межсезонье, так что у всех есть травмы. У нас есть время, чтобы выздороветь и подготовиться к следующему сезону, — прокомментировал ситуацию сам Тарасенко, в 11 матчах плей-офф отметившийся 6 (3+3) очками.

Но, как известно, дыма без огня не бывает…

«Восток»

Итог серии 2-го раунда Кубка Стэнли

«Оттава» — «Рейнджерс» — 4:2 (2:1, 6:5 ОТ, 1:4, 1:4, 5:4 ОТ, 4:2).

Ход серии 2-го раунда Кубка Стэнли

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 3:3 (2:3, 2:6, 3:2 ОТ, 2:3, 4:2, 5:2).

Заключительный матч пройдет 10 мая в Вашингтоне.

«Запад»

Итог серии 2-го раунда Кубка Стэнли

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 2:4 (3:4, 3:2, 1:3, 1:2, 2:1, 1:3).

Ход серии 2-го раунда Кубка Стэнли

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 3:3 (3:5, 1:2, 6:3, 4:3 ОТ, 4:3 2ОТ, 1:7).

Заключительный матч пройдет 10 мая в Анахайме.