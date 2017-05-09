10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Кобринского района убило током при заготовке древесины, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Несчастный случай произошел днем 5 мая. В лесном массиве рядом с деревней Камень 54-летний житель деревни Октябрь самовольно спилил дерево вблизи высоковольтной линии электропередачи мощностью 220 кВт. В тот момент он был вместе с супругой и древесину планировал заготовить для личных нужд. В результате падения ствола осины на провода возникло замыкание, вследствие которого мужчина был смертельно травмирован током.

По факту гибели мужчины Кобринским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-