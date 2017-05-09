ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жителя Кобринского района убило током при заготовке древесины

10.05.2017 12:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Кобринского района убило током при заготовке древесины, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Несчастный случай произошел днем 5 мая. В лесном массиве рядом с деревней Камень 54-летний житель деревни Октябрь самовольно спилил дерево вблизи высоковольтной линии электропередачи мощностью 220 кВт. В тот момент он был вместе с супругой и древесину планировал заготовить для личных нужд. В результате падения ствола осины на провода возникло замыкание, вследствие которого мужчина был смертельно травмирован током.

По факту гибели мужчины Кобринским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастный случай произошел днем 5 мая. В лесном массиве рядом с деревней Камень 54-летний житель деревни Октябрь самовольно спилил дерево вблизи высоковольтной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Лельчицами VW вылетел в кювет и опрокинулся: водитель погиб, пассажир в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика