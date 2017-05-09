Под Борисовом опрокинулся самодельный квадроцикл: пассажир умер дома через несколько часов

Один человек погиб и еще один получил травмы в ДТП, которое произошло в агрогородке Пересады Борисовского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

Авария произошла в ночь на 7 мая на улице Первомайской. По предварительной информации, 33-летний водитель самодельного квадроцикла не справился с управлением и допустил выезд на обочину, где транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП 35-летний пассажир квадроцикла получил травмы различной степени тяжести и через несколько часов умер по месту жительства. Водитель также пострадал, однако госпитализация ему не потребовалась. Известно, что оба были без мотошлемов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.