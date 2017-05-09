10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два коммивояжера воровали деньги и ценности из квартир пенсионеров. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Заявления о пропаже ценностей после визитов продавцов кухонной утвари и косметики стали поступать с середины апреля. Три таких кражи были совершены с 13 по 21 апреля в Молодечно, одна 28 апреля в Дзержинске и еще одна 3 мая в Орше. По словам потерпевших, в основном пенсионеров, к ним приходили один или двое молодых людей, проводили презентацию посуды, столовых приборов или косметики. Иногда они что-то продавали, но после визитов обходительных молодых людей хозяева обнаруживали пропажу от Br75 до Br350, а пенсионер из Дзержинска лишился ноутбука.

Оперативники уголовного розыска Витебской области задержали одного из подозреваемых по месту жительства в городе Барань Оршанского района. Спустя некоторое время их коллеги из УВД Миноблисполкома задержали второго подозреваемого в Минске. Первоначально истории, которые мужчины 25 и 30 лет рассказывали правоохранителям, сходились во всех деталях. По словам задержанных, они до недавнего времени трудились в компании, торгующей посудой, затем решили работать на себя. С образцами товаров ездили по городам, отрабатывая в основном многоэтажки, целевой аудиторией выбирали пенсионеров.

"На вопрос о том, кто из них совершал кражи, молодые люди отвечали тоже одинаково. Каждый утверждал, что он проводил презентацию, а товарищ в это время осматривал квартиру и, вероятно, не устояв перед соблазном, взял случайно обнаруженные деньги, потом поделился, чтобы второй молчал. Однако, проведя некоторое время в изоляторе временного содержания, младший из задержанных решил чистосердечно признаться, пока это не сделал второй. По его словам, они все-таки изначально планировали кражи, четко распределяя роли. Пока младший отвлекал пенсионеров презентацией, старший осматривал дом в поисках денег или ценных вещей", - отметили в УВД.

Правоохранители предполагают, что краж на счету коммивояжеров значительно больше. Поэтому просят граждан, которые после визита молодых людей и проведения ими презентаций товаров лишились денег и других ценных вещей, обращаться в органы внутренних дел по месту жительства.-0-