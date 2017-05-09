СК: трое борисовчан украли с карт-счетов белорусов 15 тысяч рублей /

Подробности масштабной преступной схемы рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Как установили следователи, трое жителей Борисова Минской области отслеживали в интернете актуальные объявления о сдаче в аренду и продаже недвижимости и автомобилей, особый интерес при этом проявляли к объявлениям на одном из республиканских сайтов об аренде квартир и гаражей.

"Подозреваемые связывались с авторами объявлений и предлагали совершить сделку "не глядя", что вызывало удивление у владельцев недвижимости. Единственным условием, которое выдвигали подельники, было перечисление аванса продавцам", — сообщила представитель УСК.

Для перечисления аванса подозреваемым были нужны реквизиты банковских пластиковых карточек. Узнавая у потенциальных продавцов эти реквизиты, а также код для изменения логина и пароля в системе интернет-банкинг, подельники получали несанкционированный доступ к карт-счетам, с которых переводили денежные средства и позже обналичивали их в банкоматах.

"Сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Витебского облисполкома подозреваемые в возрасте 24, 27 и 28 лет установлены и задержаны в декабре 2016 года в городе Витебске", — рассказала представитель СК.

Следствие располагает данными о совершении в ноябре-декабре 2016 года 18-ти аналогичных эпизодов хищения денежных средств во всех областях Беларуси на общую сумму более 15 000 рублей.

"Следователи предъявили обвинение мужчинам по ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Сахарова.

Ответственность по статье предполагает штраф, исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Следователи провели обыски по месту жительства обвиняемых, допросили потерпевших, изъяли банковскую информацию, подтверждающую перечисления и хищения денежных средств с карт-счетов потерпевших. По изъятым мобильным телефонам и сим-картам назначили радиотехнические экспертизы.

Беседу с официальным представителем УСК по Витебской области Светланой Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.