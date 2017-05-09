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Впервые в Беларусь залетел сибирский черноголовый чекан

10.05.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая — Sputnik. Белорусские орнитологии зарегистрировали факт миграции через Беларусь сибирского черноголового чекана, сообщили в ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Бердвотчер с Полесья Андрей Шевчик сфотографировал необычную для республики птицу в пойме реки Неначь в Калинковичском районе Гомельской области.

"В Беларуси отмечен новый для страны вид птиц — сибирский черноголовый чекан. Эти птицы гнездятся в западной Сибири, а зимуют в Индии и Таиланде", — сообщили Sputnik в среду в "АПБ".

Впервые в Беларусь залетел сибирский черноголовый чекан
© AP/ Sergei Grits
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Птицу сфотографировал в пойме реки Неначь под Калинковичами на Гомельщине Андрей Шевчик.

Орнитологи отметили, что в ближайших к Беларуси странах сибирского черноголового чекана в Литве видели 17 лет назад, а в Польше в октябре 2016 года и в мае 2015.

Они также сообщили, что в Беларуси были зарегистрированы два вида чеканов — луговой чекан и черноголовый чекан, который уже более 15 лет гнездится на Западе Полесье.

Орнитологи отметили, что птицы иногда путаются в маршрутах и могут сделать "крюк" в тысячи километров, чтобы попасть на свое постоянное место гнездования или зимовки. В данной связи они привели пример с белорусскими кукушками, который летели из Южной Африки к нам через Испанию.

"После передышки на Полесье птица, скорее всего, вернется в Сибирь. Некоторым птицам свойственны рисковые приключения, таким образом они могут найти новые подходящие области для расселения", — считает директор АПБ Александр Винчевский.

Он также привел в пример белорусских кукушек — две из 15 птиц вместо обычного пути в Беларусь через Египет прилетели в Житковичский район через Испанию.

"Скорее всего, эта особь чекана — птица-разведчик", — сказал Винчевский.

 
Теги: Минск
 
 
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Орнитологии назвали рисковую птицу, которая летела в Западную Сибирь из Индии через белорусское Полесье, разведчиком.

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