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"Дачакайся, матуля": Войтюшкевич представит в Минске программу на стихи Буравкина

10.05.2017 12:39 — Разное | Tut.by  
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26 мая в минском ДК им. Шарко в рамках сольного концерта Змитер Войтюшкевич и WZ-Orkiestra исполнят лучшие песни на стихи поэта Геннадия Буравкина — одного из главных лириков белорусской поэзии.


Первое сотрудничество Войтюшкевича с Буравкиным случилось как раз десять лет назад — тогда вышел альбом «Лірыка», полностью написанный на стихи поэта. Позже Змитер создавал с Геннадием Николаевичем композиции для альбомов «Варанок» (2013) и «Наша песня» (2015). Были и неальбомные произведения — например, песня «Дачакайся, матуля», которая и дала название программе.

Войтюшкевич «Дачакайся, матуля»

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— Я много работал с разными поэтами. Для меня на фоне остальных Геннадий Буравкин выделяется сочетанием простоты и глубины. Те же «Калыханка», «Месяц — жоўтая лодка» или «Дачакайся, матуля» — это проникновенная лирика с очень тонким чувством слова, — говорит Войтюшкевич. — А еще Геннадий Николаевич единственный, кто звонил после концерта и за что-то хвалил, за что-то делал замечания. Он по-отечески курировал меня. Сейчас такого нет, и больше не будет.

Что: Змитер Войтюшкевич и WZ-Orkiestra

с программой «Дачакайся, матуля» — песни на стихи Г. Буравкина

Где: ДК им. Шарко (Уральская, 3)

Когда: 26 мая, начало в 19.00

Билеты от 18 руб. Продажа: в кассах и на сайте AFISHA.TUT.BY

Инфолиния: +375 33 661-14-32

 
 
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26 мая в минском ДК им. Шарко в рамках сольного концерта Змитер Войтюшкевич и WZ-Orkiestra исполнят лучшие песни на стихи поэта Геннадия Буравкина.

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