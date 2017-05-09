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Литва готовится к возведению забора на границе с Россией
10.05.2017 12:40 — Разное | Ежедневник
фото: VSAT
Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что подписала договор с подрядчиком о строительстве защитного ограждения на границе Литвы с Калининградской областью России.
По сообщению службы, в рамках договора, заключенного между пограничниками и литовским ЗАО Gintreja, на участке границы протяженностью 44,6 км начнется возведение защитного ограждения. Служба получила конкурсные заявки 27 компаний, желавших реализовать этот проект, пишет
Договор с победителем конкурса Gintreja вступил в силу на этой неделе после подписания гарантийных документов о реализации договора. Сумма договора – 1 млн 335 тыс. евро.
Эти средства будут выделены из бюджета Литвы. На госгранице с Калининградской областью будет возведено металлическое сегментное ограждение высотой два метра, на котором будет установлено дополнительное оборудование. Оно будет установлено на участке от точки пересечения границ трех государств – Литвы, Польши и России, до озера Виштитис и на участках границы у Шакяй и в Вилкавишском районе до Немана.
На границе, проходящей вдоль Немана, протяженностью 109 километров, пограничники еще раньше установили системы наблюдения. Новое ограждение будет установлено в местах, где госграница проходит по суше. Все работы по оборудованию инфраструктуры, предусмотренные в договоре, планируется завершить к 20 декабря следующего года.
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Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что подписала договор с подрядчиком о строительстве защитного ограждения на границе Литвы с...
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