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Следователи выясняют обстоятельства падения семилетнего ребенка с балкона многоэтажки в Бресте

10.05.2017 12:55 — Разное | БелТА  
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10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту получения семилетним мальчиком телесных повреждений в результате выпадения с балкона, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК Марина Дранькова.

Ребенок выпал с балкона квартиры по месту жительства на седьмом этаже жилого дома по ул. Октябрьской революции 9 мая около 16.20. Мальчик в тот момент находился один дома и ждал возвращения матери с работы. Он стал высматривать ее из открытого окна балкона, взобравшись в обуви на хозяйственный шкафчик, где находилась игрушка. Поскользнувшись, школьник не удержал равновесие и упал вниз.

Ребенок госпитализирован в детскую областную больницу с переломами костей голеней. "Он находится в сознании, состояние его удовлетворительное. Для установления всех обстоятельств произошедшего проведен осмотр, опрошен пострадавший и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавила официальный представитель УСК.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Ребенок выпал с балкона квартиры по месту жительства на седьмом этаже жилого дома по ул. Октябрьской революции 9 мая около 16.20. Мальчик в тот момент находился один...

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