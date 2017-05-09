Россия перебросила в Сирию антикварные гаубицы

Телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона сообщил , что Россия перебросила в Сирию 21 гаубицу М-30. По словам представителя американского военного ведомства, орудия были доставлены грузовым кораблем в сирийский порт Тартус, который находится на юге Сирии.



Фото: 3v-Soviet

Гаубицы М-30 были приняты на вооружение Красной Армии еще в 1939 году. Главными достоинствами этого орудия являются надежность, простота производства и сравнительно высокая огневая мощь.

Все это помогло М-30 пройти не только через Вторую мировую войну, но и поучаствовать практически во всех значимых вооруженных конфликтах второй половины XX века.

Скорострельность гаубицы составляет 5−6 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы до 11,8 км. М-30 может бороться не только с пехотой и укреплениями противника, но и бронетехникой.

Например, кумулятивный снаряд 53-БП-460А пробивал под углом 90 градусов броню толщиной до 100−160 мм. Прицельная дальность стрельбы по движущемуся танку — до 400 м.