Меньше митингов и полетов. Путин ввел особые меры на время футбольных турниров в России

Владимир Путин подписал указ, который предусматривает усиление мер безопасности на время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в России. Среди них — ограничение полетов, проезда транспорта и проведения митингов.



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Указ, подписанный президентом России 9 мая, предполагает усиление мер безопасности на территориях субъектов, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу (с 25 мая по 25 июля 2018 года) и Кубка конфедераций (с 1 июня по 12 июля 2017 года), сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, Министерству транспорта предлагается установить зоны ограничения полетов и запретные зоны использования воздушного пространства на эти два периода, а также определить запретные для плавания акватории, рядом с которыми находятся необходимые объекты инфраструктуры.

Также указом установлено, что не связанные со спортивными событиями собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования могут проводиться по маршрутам движения, с количеством участников и во временной интервал, которые определяются органами исполнительной власти по согласованию с территориальными органами МВД России и местными органами безопасности.