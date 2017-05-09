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3D-шоу и праздничный салют в Минске

10.05.2017 13:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусы массово отметили День Победы во вторник: во всех регионах прошли шествия и массовые гуляния. Кульминацией празднования стал салют, который в 23:00 прогремел во многих городах республики.

Столичный салют — самый красочный в стране: его дали 30 залпами из нескольких точек, среди которых впервые за долгое время была и площадь Победы. Наблюдать шоу можно было практически со всех уголков города.

На площади Победы показали перед парадом и захватывающее 3D-шоу — также впервые за время празднования 9 Мая.

 
 
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В столице праздничный салют дали 30 залпами, а увидеть его можно было со всех точек города. Смотрите видео Sputnik с салютом в Минске в честь Дня Победы.

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