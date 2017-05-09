Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, который в шестом матче серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2:5) забросил свою 53-ю шайбу в турнире, поднялся на первое место по этому показателю среди россиян.



Евгений Малкин и Александр Овечкин. Фото: Reuters

30-летнему форварду понадобилось 135 матчей для достижения этого результата. В списке российских снайперов Евгений Малкин обошел Сергея Федорова, который забросил 52 шайбы в 183 встречах.

Замыкает тройку лучших снайперов Кубка Стэнли Александр Овечкин, в его активе 46 шайб в 96 играх.



Фото: nhl.com

«Восток»

Итог серии 2-го раунда Кубка Стэнли

«Оттава» — «Рейнджерс» — 4:2 (2:1, 6:5 ОТ, 1:4, 1:4, 5:4 ОТ, 4:2).

Ход серии 2-го раунда Кубка Стэнли

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 3:3 (2:3, 2:6, 3:2 ОТ, 2:3, 4:2, 5:2).

Заключительный матч пройдет 10 мая в Вашингтоне.

«Запад»

Итог серии 2-го раунда Кубка Стэнли

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 2:4 (3:4, 3:2, 1:3, 1:2, 2:1, 1:3).

Ход серии 2-го раунда Кубка Стэнли

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 3:3 (3:5, 1:2, 6:3, 4:3 ОТ, 4:3 2ОТ, 1:7).

Заключительный матч пройдет 10 мая в Анахайме.