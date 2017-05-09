В Польше предлагают упростить получение Карты поляка

В Польше предлагают внести изменения в правила выдачи Карты поляка для граждан Беларуси и Украины. В частности, заявления на получение документа предлагается рассматривать не только в польских консульствах в Беларуси и Украине, но и в воеводских администрациях в самой Польше.

С таким предложением к премьер-министру страны обратился депутат польского Сейма Роберт Тышкевич. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .

«В связи с возможностью получения работы и образования в Польше, интерес наших земляков из-за восточной границы к получению Карту поляка огромен. Польские консульства переживают осаду и не могут справиться с большим количеством заинтересованных. Очереди в польские консульства в Беларуси и Украине растянуты на месяцы. В связи с позицией властей Беларуси, у нас нет возможности увеличения количества сотрудников в польских консульствах в этой стране. Сегодняшняя ситуация грозит заблокировать весь процесс, что в последующем может лишить возможности пользоваться преимуществами Карты поляка», - говорится в письме депутата к премьеру.

В связи с этим он призывает Совет министров выдать распоряжение, которое сделало бы возможной подачу заявлений на Карту поляка в воеводских администрациях в Польше. По его словам, Подляшское воеводство непосредственно заинтересовано в этом, тем более, что рассмотрение заявлений в воеводских администрациях могло бы существенно разгрузить польские дипломатические представительства за рубежом.