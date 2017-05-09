На М6 появятся новые кафе, гостиницы и заправки

Объекты придорожного сервиса на гродненском участке М6 могут размещаться на тех земельных участках, на которых в настоящее время располагаются стройгородки на 119-м и 206-м километрах. Также есть подходящие места есть вблизи строящихся новых и реконструируемых площадок отдыха на 148-м, 144-м, 145-м и 202-м километрах, сообщает «Гродненская правда».





Как рассказала начальник отдела энергетики, транспорта и связи облисполкома Наталья Прилепская, возникла необходимость дополнить Генеральную схему развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 2020 года, которая была принята в марте прошлого года.

По плану ввода объектов придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах области в 2017—2018 годах на М6 будут построены автозаправочные станции с магазинами и кафе слева и справа на 218-м километре. Сейчас идет отвод земельных участков, срок сдачи объектов — следующий год.

Объект придорожного сервиса планируется возвести на 144-м километре недалеко от Лиды, где инвестору предлагается на выделенном земельном участке построить СТО, гостиницу и кафе. Инвесторы могут рассчитывать на преференции и налоговые льготы.

У Гродненского облпотребобщества на М6 три объекта придорожного сервиса: в Щучине это кафе «М6», в деревне Цыборы Лидского района «Гостиный двор», в котором, кроме кафе, имеется небольшая гостиница и, наконец, комплекс «Скрыжаванне» около Ивья с кафе и комнатой отдыха. Заместитель председателя облпотребобщества Андрей Гаук на вопрос, будет ли потребобщество и дальше развивать на М6 придорожный сервис, резонно заметил: будет, но будущее за крупными многофункциональными комплексами.

Желание разместить автозаправочную станцию с кафетерием на 197-м километре уже выразило РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт».