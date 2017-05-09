Олейник о полуфинале "Евровидения": нудновато — это ложное ощущение /

Во вторник, 9 мая, по итогам первого полуфинала конкурса "Евровидение" в Киеве стала известна первая десятка финалистов шоу. В субботу, 13 мая, в финальном шоу борьбу за победу в конкурсе продолжат представители Швеции, Азербайджана, Португалии, Греции, Молдовы, Армении, Польши, Австралии, Кипра и Бельгии . Удастся ли белорусской группе NaviBand выйти в финал конкурса, станет известно по итогам второго полуфинала, который состоится в четверг 11 мая.

Композитор Евгений Олейник высказал радио Sputnik Беларусь свое несогласие с тем, что первый полуфинал конкурса в нынешнем году, по мнению многих интернет-пользователей, оказался "нудноват".

"Для того полуфиналы и существуют, чтобы оставить в них песни, которые не слишком понравились слушателям. Поэтому ощущение, что полуфинал был слабый, это ложное ощущение. Он был таким же, как и полуфиналы прошлых лет. На мой взгляд, выбились в финал, в основном, фавориты, в том числе и три моих фаворита — Швеция, Австралия и Португалия", — отметил Олейник.

Композитор высказал свое мнение и о техническом уровне шоу в Украине по сравнению с конкурсами прошлых лет в других странах.

"Шоу занимается международная команда, и из года в год шоу улучшается. Евровидение — это показатель технического прогресса телевидения. И то, что на полуфиналах есть какие-то шероховатости, это закономерно. Самое смотрибельное шоу "Евровидения" — это финал, все к этому идет. Конечно, оно требует большой подготовки, и полуфиналы здесь — разменные монеты в плане качества", — сказал композитор.

Собеседник Sputnik также поделился своим прогнозом по поводу возможного выхода в финал белорусской группы NaviBand, которая выйдет на конкурсную сцену во втором полуфинале 11 мая.

"Не хочу сглазить, удачи им, счастья и здоровья. По той работе, которая проделана, есть много вопросов. В плане ориентации пиар-кампании — это вопрос не к ребятам, а к организаторам, и с промо-продукцией история меня смущает. Я всегда за конкурс без политики, и дай бог ребятам, чтоб они вышли в финал, чтобы наш флаг еще раз показали во время большого шоу", — сказал композитор.

Полную версию беседы с композитором и продюсером Евгением Олейником о конкурсе "Евровидение" слушайте на радио Sputnik Беларусь.