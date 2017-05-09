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Переехать в итальянскую деревню, где платят 2 тысячи евро подъемных, захотели 17 тысяч человек

10.05.2017 13:58 — Разное | Tut.by  
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На днях информагенства распространили новость: мэр итальянской деревни Бормида намерен платить деньги людям, которые переезжают на ПМЖ в крошечную деревню на северо-западе страны. «Согласно плану мэра Даниэле Гальяно, люди, которые переезжают в Бормиду и арендуют или покупают недвижимость, могут рассчитывать на единоразовое получение 2 тыс. евро. Это необходимо для того, чтобы сохранить деревню, в которой осталось всего 394 жителя. Бормида находится в 80 км от Генуи и относится к региону Лигурия».

Оговаривалось, что дома в деревне можно арендовать за символические 50 евро в месяц. На страничку Даниэле Гальяно в Фэйсбуке за пару дней подписались тысячи людей.

Мэр стал пояснять: нет, план по выплатам еще не проработан. Да, мы рассчитываем на приезд прежде всего итальянцев. И наконец: все, резерв переселенцев создан. Устав за пару дней от вопросов, поступающих со всех концов мира, мэр написал:

«Это будет мой последний пост, и я надеюсь внести ясность. Мой проект — это только идея, которую я предложил руководству области Лигурии, с которыми я в контакте, и проект может быть выполнен только на национальном уровне. Информация, однако, была подана общественности неправильно, мало того, достигла всемирной аудитории. Италия прекрасная страна, но, как и другие, находится сейчас в условиях экономического кризиса, С сегодняшнего дня на меня подписано более чем 17 000 людей, и, к сожалению, не возможно помочь всем. Спасибо в любом случае за ваш интерес…»


Фото Даниэле Гальяно на его странице в Фэйсбуке.

За считанные минуты это сообщение набрало с полсотни комментариев. Больше всего сообщение, что в деревню принимают только итальянцев, расстроило жителей северных стран, которые стремились в теплый климат. Итальянцы же уточняют: в их стране высокая безработица, молодежь едет за работой в города — потому деревни и пустеют. Так что и иностранцам нечего будет делать в деревне — даже если дадут дешевое жилье, работой обеспечить не смогут.


Бар в Бормидо. Фото размещено на странице деревни в Фейсбуке.

В Италии, кстати, много вымирающих деревень. Нередко «заброшку» продают: можно, например, купить виллу с полями всего за 1 евро. Но в условиях будет обязательная реставрация исторического облика зданий — а это уже колоссальные вложения.

 
Теги: Новости
 
 
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