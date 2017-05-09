Ведущий нефтетрейдер заявил о провале сделки ОПЕК-Россия

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ОПЕК и ее союзники хотят продлить действие соглашения о сокращении добычи в стремлении к более высоким ценам на нефть. Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер говорит, что их усилия могут быть напрасны.

Спрос не увеличивается так сильно, как ожидалось, а сланцевая добыча в США растет быстрее прогнозов, отмечает Vitol Group. Это увеличивает бремя крупнейших мировых производителей, которые должны выполнять свои обязательства по сокращению поставок, чтобы хотя бы удержать цены от падения, сказал Хо Хуэй Мэн, глава азиатского подразделения компании, пишет Finanz.ru cо ссылкой на Bloomberg.

Нефть растеряла весь свой рост, вызванный соглашением между Организацией стран-экспортеров нефти и другими производителями в конце прошлого года об ограничении поставок в течение первого полугодия. Удар по ценам нанес бурный рост производства в США, которые не участвуют в соглашении. Любое восстановление нефти будет в равной степени зависеть как от устойчивого потребления в таких странах, как Китай, Индия и США, так и от усилий ОПЕК по контролю за поставками.

"Нам нужен реальный рост спроса, более быстрый рост спроса, - сказал Хо, президент Vitol Asia Pte., в интервью в Куала-Лумпуре. - Рост есть, но не достаточно быстрый".

Хотя, по прогнозам, потребление нефти вырастет в этом году примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки, пока этот рост не превышал примерно 800 тысяч баррелей в сутки, сказал он, добавив, что производство в США увеличилось на 400-500 тысяч баррелей в сутки больше, чем ожидалось. "Если спрос пойдет куда надо, как в прогнозе, тогда это поможет, но моя интуиция говорит мне, что это произойдет не скоро", - сказал Хо.

Международное энергетическое агентство снизило свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году примерно на 100 тысяч баррелей в сутки до 1,3 миллиона в сутки в связи со снижением потребления в странах Организации экономического сотрудничества и развития, а также резкого замедления экономической активности в Индии и России, говорится в апрельском обзоре организации. МЭА понизило на 11 процентов свой прогноз роста спроса на нефть в Индии в 2017 году.

Кроме того, есть опасения, что спрос может замедлиться в Китае, втором по величине потребители нефти в мире. Независимые нефтепереработчики, на которых приходится около трети всех мощностей страны, получили более низкие квоты на импорт нефти по сравнению с годом ранее, вызвав спекуляции, что их покупки могут замедлиться.