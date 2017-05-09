Россельхознадзор вернул в Беларусь денатурированную говядину

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в ППУ «Красная Горка» в присутствии представителей ветеринарной службы Республики Беларусь инспекторами Россельхознадзора произведена денатурация зеленкой 1,8 тонны охлажденного мяса говядины.

На сайте управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям сообщается, что причиной тому явился факт ввоза в Российскую Федерацию со стороны Республики Беларусь животноводческой продукции без признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Как установили специалисты, транспортировка мяса осуществлялась в неприспособленном автомобиле навалом, в условиях, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям.

«К контролю российским инспекторам было предоставлено ветеринарное свидетельство, выданное государственной ветеринарной службой Республики Беларусь на сырье, отгруженное из Горецкого РАЙПО Могилевской области и предназначавшееся для нужд витебского ООО «Кирия»», - говорится в сообщении.

В отношении владельца груза, гражданина Республики Беларусь, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.8 КоАП РФ, поскольку ветеринарных документов на ввоз мяса в Российскую Федерацию у него не имелось.

Мясо говядины денатурировано путем обливания бриллиантовым зелёным в автомашине владельца и под контролем официальных представителей Республики Беларусь возвращено на сопредельную территорию.

