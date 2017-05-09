Как средние пенсии белорусов отличаются по регионам

Средний размер назначенных пенсий в Беларуси в марте составил 297,7 рубля. Это 38,6% к средней зарплате по стране. За год реальный размер назначенных пенсий сократился на 0,8%, сообщает Белстат. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как выплаты пенсионерам отличаются по регионам.



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Лидировали в марте по размеру средней назначенной пенсии минчане — 315,9 рубля. Ниже всего этот показатель был в Брестской области — 283,8 рубля.

Социальная пенсия, которая назначается тем, кто не может претендовать на трудовую, в марте была выше всего также в Минске — 199,7 рубля. Для сравнения: в Гомельской области она составила 159,5 рубля. Зато жители этой области лидируют по уровню пенсий по случаю потери кормильца — 240,1 рубля.

В Витебской области в марте были самые низкие в стране выплаты пенсионерам по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Как средние пенсии отличаются по регионам, в рублях регион средняя назначенная средняя по возрасту по инвалидности по случаю потери

кормильца соцпенсия Минск 315,9 320,2 284,9 203,6 199,7 Минская 295,3 306 267,7 199 161,5 Брестская 283,8 293,8 256,5 195,1 162,1 Витебская 294,1 304 256,1 189,8 159,7 Гомельская 301,1 306,9 304,1 240,1 159,5 Гродненская 291,7 300,8 267,9 193,1 163,6 Могилевская 294,6 304,7 265,3 193 159,6 по стране 297,7 306,1 273,4 204,1 167,9

С 1 мая в Беларуси вслед за БПМ выросли минимальные трудовые и социальные пенсии, обновленные их размеры будут действовать до 31 июля. Кроме того, с мая изменились надбавки к минимальным трудовым пенсиям.

Напомним, программой социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку запланировано , что средняя пенсия по возрасту к 2020 году будет не ниже отметки в 40% от средней зарплаты по стране.