Частная фирма будет строить забор на границе России и Литвы

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Служба охраны государственной границы Литвы объявила о начале строительства защитного забора на границе с Россией, сообщает Sputnik Литва .

В январе этого года стало известно о намерении литовских властей возвести забор на границе с Калининградской областью . Ранее министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявлял, что на строительство забора на границе в бюджете страны предусмотрено выделить 3,6 миллиона евро.

"Согласно договору между литовской службой по защите госграницы и ЗАО Gintrėja, в ближайшее время у границ с РФ на участке в 44,6 километра будет построен защитный забор. Строительные работы должны быть завершены до 20 декабря этого года. Стоимость проекта оценивается в 1,335 миллиона евро", — говорится в сообщении Службы охраны госграницы Литвы.

В ведомстве отметили, что забор будет возведен там, где государственная граница проходит по суше. Металлическое ограждение пройдет от пересечения границы Литвы, Латвии и Польши до Немана и будет достигать в высоту до двух метров.

До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

Кроме того, до 2020 года служба по защите государственной границы Литвы планирует построить забор у литовско-белорусских границ, он поможет защитить государство от нелегальной миграции.