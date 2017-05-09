Как победа Макрона на выборах во Франции скажется на курсе евро. Прогноз экспертов

На президентских выборах во Франции победу одержал молодой и амбициозный политик Эммануэль Макрон. Эксперты рассказали, как выбор французов в ближайшее время отразится на курсе евро.



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— В последние месяцы евро находился под сильным давлением политических факторов. Главным риском 2017 года была потенциальная победа на выборах во Франции кандидата Марин Ле Пен, которая в своей предвыборной программе анонсировала в том числе полный отказ Франции от евро и введение собственной национальной валюты, — отмечают финансовые консультанты компании ТелетрейдБел. — Последствия для евро в этом случае могли бы быть губительными. Пожалуй, это была единственная причина, по которой евро и доллар могли бы прийти к паритету в 2017 году.

К моменту подведения итогов второго тура выборов победа Макрона фактически уже была заложена в цене евро, поэтому значительного роста европейской валюты не произошло, поясняют эксперты.

«Основной рост пришелся на конец апреля и был спровоцирован итогами первого тура выборов. Но так или иначе за несколько недель соотношение евро и доллара выросло с 1,07 до 1,1, а на текущий момент 1 евро оценивается в 1,09 доллара. С начала этого года евро вырос к доллару примерно на 5%», — добавляют специалисты.

«Победа Макрона означает значительное снижение политических рисков для евро и фактически открывает единой европейской валюте путь наверх. Теперь все будет зависеть от действий Европейского центрального банка. По последним данным, годовая инфляция в еврозоне составила 1,9%, при этом на протяжении последних 7 месяцев инфляция не падала ниже 1,5%, — отмечают финансовые консультанты компании ТелетрейдБел. — Одна из главных целей ЕЦБ — годовая инфляция на уровне 2% — фактически достигнута. Ситуация в экономике еврозоны улучшается, и велика вероятность, что в обозримом будущем ЕЦБ начнет постепенно уходить от ультра-мягких монетарных мер, что позитивно скажется на европейской валюте».

Напомним, сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже рубль сдал к доллару, но укрепился к евро.