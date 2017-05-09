«Белоруснефть» потратит 50 миллионов евро на ветроэнергетический парк

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Беларусь продолжает наращивать базу в области возобновляемой энергетики.

На прошлой неделе «Белоруснефть» закончила прием предложений на торги, во время которых отбирается поставщик оборудования для самого мощного ветроэнергетического парка на территории Беларуси, пишет Завтра твоей страны .

Согласно озвученным еще в 2015 году планам он должен разместиться на площадке возле населенного пункта Бурмаки в Воложинском районе.

Как следует из приглашения к торгам, размещенного на официальном сайте по государственным закупкам, сейчас проходит предквалификационный отбор претендентов. Что касается стоимости оборудования для ветроэнергетической установки, то она составляет 50 млн евро. Запустить ветропарк в эксплуатацию планируется в 2018 году.

Ранее сообщалось, что максимальная мощность парка, который будет возведен в 50 километрах западнее Минска, должна составить от 45 до 50 МВт. Предполагается, что эту мощность обеспечат около 20 ветроэнергетических установок.

«Белоруснефть» в конце прошлого года уже проводила тендер по отбору поставщика ветроэнергетических установок для парка в Бурмаках. Тогда стоимость оборудования оценивалась в 131, 985 млн рублей. Однако в 2016 году торги закончились без объявления победителя.

Ветроэнергетика – лидер по динамике развития возобновляемых источников энергии в Беларуси. В июне прошлого года завершилось возведение ветроэлектрической станции около поселка Грабники в Новогрудском районе. Рядом с первым ветрогенератором, установленным в 2011 году, в течение 2015-2016 году были возведены еще пять. Также была построена подстанция «Ветропарк», через которую осуществляется выход в национальную энергетическую систему. Совокупная установленная мощность крупнейшего на данный момент ветропарка страны, находящегося в оперативном управлении государственного предприятия «Гродноэнерго», составляет 9МВт.

Согласно данным последнего Глобального отчета REN21, в котором отражена ситуация за 2015 год, ветроэнергетические мощности в мире прирастали самыми высокими темпами. В 2015 году установленная мощность по этому виду возобновляемой энергии увеличилась на 63 ГВт и составила 433 ГВт. Крупнейший ветропарк находится в Китае (около 150 ГВт), и эта же страна является лидером по приросту ветроэнергетики (30,8 ГВт).

В первую десятку «ветроэнергетических держав» мира входят также США, Германия, Индия, Испания, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Бразилия.