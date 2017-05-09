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«Белоруснефть» потратит 50 миллионов евро на ветроэнергетический парк

10.05.2017 14:34 — Разное | Ежедневник  
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«Белоруснефть» потратит 50 миллионов евро на ветроэнергетический парк

фото: zautra.by

Беларусь продолжает наращивать базу в области возобновляемой энергетики.

На прошлой неделе «Белоруснефть» закончила прием предложений на торги, во время которых отбирается поставщик оборудования для самого мощного ветроэнергетического парка на территории Беларуси, пишет Завтра твоей страны.

Согласно озвученным еще в 2015 году планам он должен разместиться на площадке возле населенного пункта Бурмаки в Воложинском районе.

Как следует из приглашения к торгам, размещенного на официальном сайте по государственным закупкам, сейчас проходит предквалификационный отбор претендентов. Что касается стоимости оборудования для ветроэнергетической установки, то она составляет 50 млн евро. Запустить ветропарк в эксплуатацию планируется в 2018 году.

Ранее сообщалось, что максимальная мощность парка, который будет возведен в 50 километрах западнее Минска, должна составить от 45 до 50 МВт. Предполагается, что эту мощность обеспечат около 20 ветроэнергетических установок.

«Белоруснефть» в конце прошлого года уже проводила тендер по отбору поставщика ветроэнергетических установок для парка в Бурмаках. Тогда стоимость оборудования оценивалась в 131, 985 млн рублей. Однако в 2016 году торги закончились без объявления победителя. 

Ветроэнергетика – лидер по динамике развития возобновляемых источников энергии в Беларуси. В июне прошлого года завершилось возведение ветроэлектрической станции около поселка Грабники в Новогрудском районе. Рядом с первым ветрогенератором, установленным в 2011 году, в течение 2015-2016 году были возведены еще пять. Также была построена подстанция «Ветропарк», через которую осуществляется выход в национальную энергетическую систему. Совокупная установленная мощность крупнейшего на данный момент ветропарка страны, находящегося в оперативном управлении государственного предприятия «Гродноэнерго», составляет 9МВт.

Согласно данным последнего Глобального отчета REN21, в котором отражена ситуация за 2015 год, ветроэнергетические мощности в мире прирастали самыми высокими темпами. В 2015 году установленная мощность по этому виду возобновляемой энергии увеличилась на 63 ГВт и составила 433 ГВт. Крупнейший ветропарк находится в Китае (около 150 ГВт), и эта же страна является лидером по приросту ветроэнергетики (30,8 ГВт).

В первую десятку «ветроэнергетических держав» мира входят также США, Германия, Индия, Испания, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Бразилия.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь продолжает наращивать базу в области возобновляемой энергетики.

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