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Игорь Сукманов о журнале "Искусство кино" и его главном редакторе
10.05.2017 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь
На радио Sputnik Беларусь известного культурного деятеля Даниила Дондурея и его вклад в изучение киноискусства вспоминал киновед, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Игорь Сукманов.
"Я горд тем, что сам публиковался в журнале "Искусство кино" и хорошо знал Даниила Борисовича Дондурея", — отметил Сукманов.
По мнению собеседника Sputnik, издание "Искусство кино" сохранило свою влиятельность до сегодняшнего дня, во многом, благодаря усилиям Даниила Дондурея. Журнал переживал разные периоды, 2 года назад редакция была выселена из привычного офиса, и с каждым разом находить деньги на издание становилось все труднее. Но "Искусство кино" до последнего момента удерживало очень высокую планку своих публикаций.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
"Я называю Даниила Борисовича "маленьким титаном искусства кино", он пришел в это издание в 1993 году как главный редактор, и самый громкий период славы и популярности этого журнала совпал именно с его работой", — сказал Сукманов.
По словам собеседника, Даниил Дондурей был не просто киноведом или человеком, увлеченным кино. Его знания о киноискусстве были невероятно широкими и многогранными.
"Он сумел поместить кинематограф в более широкую среду вопросов. Здесь была и философия, и социология, и политика, и культурология. Все грани кино, во многом, заиграли благодаря его очень деликатному, вдумчивому и глубокому подходу к предмету. В мире на сегодняшний день существует не так много кино-изданий, которые бы так скрупулезно изучали искусство кино", — констатировал Сукманов.
Беседу с киноведом, директором программ игрового кино Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Игорем Сукмановым слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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