ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Сукманов о журнале "Искусство кино" и его главном редакторе

10.05.2017 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

На радио Sputnik Беларусь известного культурного деятеля Даниила Дондурея и его вклад в изучение киноискусства вспоминал киновед, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Игорь Сукманов.

"Я горд тем, что сам публиковался в журнале "Искусство кино" и хорошо знал Даниила Борисовича Дондурея", — отметил Сукманов. 

По мнению собеседника Sputnik, издание "Искусство кино" сохранило свою влиятельность до сегодняшнего дня, во многом, благодаря усилиям Даниила Дондурея. Журнал переживал разные периоды, 2 года назад редакция была выселена из привычного офиса, и с каждым разом находить деньги на издание становилось все труднее. Но "Искусство кино" до последнего момента удерживало очень высокую планку своих публикаций.

Игорь Сукманов о журнале "Искусство кино" и его главном редакторе
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Александра Бутор о кинонаграде в Хьюстоне: думала, посмотрят, и хорошо

"Я называю Даниила Борисовича "маленьким титаном искусства кино", он пришел в это издание в 1993 году как главный редактор, и самый громкий период славы и популярности этого журнала совпал именно с его работой", — сказал Сукманов.

По словам собеседника, Даниил Дондурей был не просто киноведом или человеком, увлеченным кино. Его знания о киноискусстве были невероятно широкими и многогранными.

"Он сумел поместить кинематограф в более широкую среду вопросов. Здесь была и философия, и социология, и политика, и культурология. Все грани кино, во многом, заиграли благодаря его очень деликатному, вдумчивому и глубокому подходу к предмету. В мире на сегодняшний день существует не так много кино-изданий, которые бы так скрупулезно изучали искусство кино", — констатировал Сукманов.

Беседу с киноведом, директором программ игрового кино Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Игорем Сукмановым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 10 мая, печальная новость пришла из Израиля — на 69-м году ушел из жизни российский общественный деятель, культуролог и кинокритик Даниил Дондурей, почти...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Белоруснефть» потратит 50 миллионов евро на ветроэнергетический парк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика