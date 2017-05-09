Игорь Сукманов о журнале "Искусство кино" и его главном редакторе /

На радио Sputnik Беларусь известного культурного деятеля Даниила Дондурея и его вклад в изучение киноискусства вспоминал киновед, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Игорь Сукманов.

"Я горд тем, что сам публиковался в журнале "Искусство кино" и хорошо знал Даниила Борисовича Дондурея", — отметил Сукманов.

По мнению собеседника Sputnik, издание "Искусство кино" сохранило свою влиятельность до сегодняшнего дня, во многом, благодаря усилиям Даниила Дондурея. Журнал переживал разные периоды, 2 года назад редакция была выселена из привычного офиса, и с каждым разом находить деньги на издание становилось все труднее. Но "Искусство кино" до последнего момента удерживало очень высокую планку своих публикаций.

"Я называю Даниила Борисовича "маленьким титаном искусства кино", он пришел в это издание в 1993 году как главный редактор, и самый громкий период славы и популярности этого журнала совпал именно с его работой", — сказал Сукманов.

По словам собеседника, Даниил Дондурей был не просто киноведом или человеком, увлеченным кино. Его знания о киноискусстве были невероятно широкими и многогранными.

"Он сумел поместить кинематограф в более широкую среду вопросов. Здесь была и философия, и социология, и политика, и культурология. Все грани кино, во многом, заиграли благодаря его очень деликатному, вдумчивому и глубокому подходу к предмету. В мире на сегодняшний день существует не так много кино-изданий, которые бы так скрупулезно изучали искусство кино", — констатировал Сукманов.

Беседу с киноведом, директором программ игрового кино Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Игорем Сукмановым слушайте на радио Sputnik Беларусь.