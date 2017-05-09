К 2025 году Volkswagen намерен продавать в год до 25 миллионов электромобилей — такую цель озвучил глава немецкого концерна Херберт Дисс.



Volkawagen ID Crozz Concept

Фото: Volkswagen

Volkswagen, после «дизельгейта» переключившийся на разработку машин на электротяге, в течение ближайших восьми лет собирается стать мировым лидером в электромобильном сегменте — к 2025 году автогигант намерен продавать во всем мире до миллиона единиц электромобилей. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил нынешний босс концерна Херберт Дисс. Под прицел немцы берут в, первую очередь, Tesla, производителя электрокаров из Калифорнии.



Tesla Model 3

Фото: Tesla

«Все, что может сделать Tesla, мы может превзойти», — отметил Дисс. Необходимо отметить, что у амбициозной американской компании на этот счет несколько иное мнение: несмотря на то, что в прошлом году фирма реализовала во всем мире менее 80 тысяч «электричек», в планах Tesla также значится миллионный рубеж, который должен быть преодолен уже к 2020 году. Росту продаж должен поспособствовать новый хэтчбек Model 3, на который уже собрано около 400 тысяч предварительных заказов.

Что касается Volkswagen, то серийно пока выпускается только одна модель — E-Golf. В ближайших планах — вывод на рынок электрического фургона Crafter. Остальные электромобили концерна пока что существуют в виде концептов (последний из них — это показанный в Шанхае I.D. Crozz), которые созданы на общей модульной платформе MEB — их серийный запуск запланирован на 2020 год, когда Tesla собирается продать свой миллион электромобилей!