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Volkswagen собирается "побить" Tesla и стать мировым лидером по выпуску электромобилей

10.05.2017 14:45 — Разное | Tut.by  
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К 2025 году Volkswagen намерен продавать в год до 25 миллионов электромобилей — такую цель озвучил глава немецкого концерна Херберт Дисс.


Volkawagen ID Crozz Concept
Фото: Volkswagen

Volkswagen, после «дизельгейта» переключившийся на разработку машин на электротяге, в течение ближайших восьми лет собирается стать мировым лидером в электромобильном сегменте — к 2025 году автогигант намерен продавать во всем мире до миллиона единиц электромобилей. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил нынешний босс концерна Херберт Дисс. Под прицел немцы берут в, первую очередь, Tesla, производителя электрокаров из Калифорнии.


Tesla Model 3
Фото: Tesla

«Все, что может сделать Tesla, мы может превзойти», — отметил Дисс. Необходимо отметить, что у амбициозной американской компании на этот счет несколько иное мнение: несмотря на то, что в прошлом году фирма реализовала во всем мире менее 80 тысяч «электричек», в планах Tesla также значится миллионный рубеж, который должен быть преодолен уже к 2020 году. Росту продаж должен поспособствовать новый хэтчбек Model 3, на который уже собрано около 400 тысяч предварительных заказов.

Что касается Volkswagen, то серийно пока выпускается только одна модель — E-Golf. В ближайших планах — вывод на рынок электрического фургона Crafter. Остальные электромобили концерна пока что существуют в виде концептов (последний из них — это показанный в Шанхае I.D. Crozz), которые созданы на общей модульной платформе MEB — их серийный запуск запланирован на 2020 год, когда Tesla собирается продать свой миллион электромобилей!

 
 
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Концерн Volkswagen планирует к 2010 году стать мировым лидером по продажам электромобилей.

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