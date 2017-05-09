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Холодный май - горячие танцы
10.05.2017 14:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Пока минчане и гости столицы наслаждались майскими снегопадами, лед белорусской весны попытались растопить уличные артисты. В эти дни их можно было встретить в парках и скверах, в зонах отдыха и на набережной Свислочи — настоящий талант в сцену превращает любой городской уголок.
В конце концов, артисты устроили зажигательный танец, сорвав маски и аплодисменты.
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Смотрите на видео Sputnik, как артисты в костюмах Зайки и Кабанчика танцевали до потери головы, в буквальном смысле.
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