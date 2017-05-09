Холодный май - горячие танцы

Пока минчане и гости столицы наслаждались майскими снегопадами, лед белорусской весны попытались растопить уличные артисты. В эти дни их можно было встретить в парках и скверах, в зонах отдыха и на набережной Свислочи — настоящий талант в сцену превращает любой городской уголок.

В конце концов, артисты устроили зажигательный танец, сорвав маски и аплодисменты.