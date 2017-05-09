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В Украину пограничники за майские праздники не пустили более 200 россиян

10.05.2017 14:59 — Разное | Ежедневник  
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В Украину пограничники за майские праздники не пустили более 200 россиян

фото: gottstat.com

В период с 28 апреля по 9 мая сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали почти тысячу человек за незаконное пересечение госграницы и "по разным причинам" отказали в пропуске в страну почти 220 гражданам России.

Об этом, как пишет "Интрефакс" сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Во время всех майских праздников Государственная пограничная служба Украины значительно усилила меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах. Они были направлены на недопущение проникновения на территорию нашей страны под видом мирных граждан террористов, диверсантов и провокаторов, а также перевозки оружия, средств террора и других запрещенных предметов через государственную границу Украины", - информирует пресс-служба.
В указанный период времени сотрудники Госпогранслужбы Украины также реализовали более 100 срабатываний базы Интерпола, выполнили более 800 поручений уполномоченных государственных органов и "по разным причинам отказали в пропуске через государственную границу почти 220 гражданам Российской Федерации"

 
 
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В период с 28 апреля по 9 мая сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали почти тысячу человек за незаконное пересечение госграницы и "по...

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