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В Украину пограничники за майские праздники не пустили более 200 россиян
10.05.2017 14:59 — Разное | Ежедневник
фото: gottstat.com
В период с 28 апреля по 9 мая сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали почти тысячу человек за незаконное пересечение госграницы и "по разным причинам" отказали в пропуске в страну почти 220 гражданам России.
Об этом, как пишет
"Во время всех майских праздников Государственная пограничная служба Украины значительно усилила меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах. Они были направлены на недопущение проникновения на территорию нашей страны под видом мирных граждан террористов, диверсантов и провокаторов, а также перевозки оружия, средств террора и других запрещенных предметов через государственную границу Украины", - информирует пресс-служба.
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В период с 28 апреля по 9 мая сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали почти тысячу человек за незаконное пересечение госграницы и "по...
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