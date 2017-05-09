ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечненском районе легковушка насмерть сбила пешехода

10.05.2017 15:09 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Молодечненском районе легковушка насмерть сбила пешехода

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе легковушка насмерть сбила пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Трагедия произошла 6 мая около 23.05 на 17-м км дороги Молодечно-Сморгонь в д.Малиновщина (Молодечненский район). Двигаясь на автомобиле "Мерседес Бенц 230Е" в направлении Молодечно, 25-летний водитель сбил 54-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

Госавтоинспекция рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, выбирать безопасную скорость и дистанцию, за рулем быть предельно внимательными и не отвлекаться. Пешеходам также следует проявлять осторожность и повышенное внимание на дороге, в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами и переходить проезжую часть в установленных правилами дорожного движения местах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двигаясь на автомобиле "Мерседес Бенц 230Е" в направлении Молодечно, 25-летний водитель сбил 54-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Украину пограничники за майские праздники не пустили более 200 россиян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика