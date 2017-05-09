10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе легковушка насмерть сбила пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Трагедия произошла 6 мая около 23.05 на 17-м км дороги Молодечно-Сморгонь в д.Малиновщина (Молодечненский район). Двигаясь на автомобиле "Мерседес Бенц 230Е" в направлении Молодечно, 25-летний водитель сбил 54-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

Госавтоинспекция рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, выбирать безопасную скорость и дистанцию, за рулем быть предельно внимательными и не отвлекаться. Пешеходам также следует проявлять осторожность и повышенное внимание на дороге, в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами и переходить проезжую часть в установленных правилами дорожного движения местах.-0-