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Прогноз ЕБРР: Беларусь ожидает продолжение рецессии

10.05.2017 15:41 — Разное | Ежедневник  
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Прогноз ЕБРР: Беларусь ожидает продолжение рецессии

фото: discred.ru

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует продолжение рецессии в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%, отмечается в майском обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects).

Отметим, в ноябре прошлого года ЕБРР прогнозировал рост на уровне 1%.

В сегодняшнем обзоре говорится, что "экономика Беларуси в 2017 году сократится на 0,5% и вернется к росту 1% в 2018 году".

В нем, в частности, отмечается, что в первом квартале 2017 года ВВП Беларуси вырос на 0,3%. Умеренность роста заработной платы и в целом жесткая денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика привели к снижению инфляции до 11,8% в 2016 году и до 6,4% в годовом исчислении в марте 2017 года, что является самым низким уровнем с марта 2010 года.

Ставка рефинансирования с начала 2017 года снижалась Нацбанком четыре раза - с 18% в январе до 14% в апреле. Дефицит счета текущих операций сократился с 6,6% ВВП в 2014 году до 3,6% ВВП в 2016 году.

В то же время, международные резервные активы Нацбанка Беларуси остаются на низком уровне и покрывают примерно два месяца импорта. "Банковский сектор продолжал сталкиваться с проблемами", - констатировали эксперты ЕБРР, отметив, что по состоянию на 1 марта 2017 года доля проблемных кредитов составляла 13,3%.

Как сообщалось, в апреле текущего года прогноз по ВВП для Беларуси ухудшил и МВФ. По его оценке, в 2017 году ВВП страны снизится на 0,8% (предыдущий прогноз - снижение на 0,5%), в 2018 году ожидается рост на 0,6%, пишет interfax.by.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, в 2017 году ВВП республики должен вырасти на 1,7%. По итогам I квартала, по данным Белстата, рост составил 0,3%, на основании чего премьер-министр страны Андрей Кобяков заявил, что экономика республики постепенно выходит из рецессии.

В 2016 году ВВП Беларуси снизился на 2,6%.

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует продолжение рецессии в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%, отмечается в майском обзоре региональной...

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