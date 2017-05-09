Снег не помеха: минчанам начали планово отключать горячую воду

Несмотря на холодную погоду, в Минске началось плановое отключение горячей воды.

Как сообщает Мингорисполком, с 10 мая в столице начинается плановое отключение горячей воды. Традиционно городские власт уверяют, что без горячей воды минчанам придется обходится не более 14 суток, а в случае успешного проведения испытаний - и того меньше.

Отключение горячей воды будет проходить поэтапно, а скверные погодные условия никак не повлияют на график. Уже 10 и 11 мая горячей воды не станет на следующих улицах:

Автозаводская, 1-43, 2-70; Автозаводской пер., 1-21, 2-34; Азизова, 3, 4-8; Академика Высоцкого, 3, 7; Алтайская, 64 к. 1-5, 66а, 78 к. 2-3, 90 к. 1, 102 к. 1-3, 166 к. 1-164 к. 2, 206; Ангарская, 8-94, 187, кроме 1-19; Артема, 14-16, 28, 47; Байкальская, 1-7, 33-53, 52-70; Варвашени, 13 к. 1-3; Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к. 1-35; Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 24, 28-42, 23, 25, 25а, 29, 31; Герасименко, 1-57, 8-58 к. 2; Гинтовта, 4-48, 50б, 5а-в, 9; Городецкая, 2-70, 3-15; Грибной пер., 28; Даумана, 13, 13б, 23; Днепровская, 67-79, 100-118; Долгиновский 2-й пер., 1; Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50-56; Земледельческая, 50; Илимская, 1-43, 6б-58; Иркутская, 65а, 139; Карастояновой, 3-45; Каховская, 17, 23-51, 26-40, 70а; Копиевича, 3-7; Лазо, 7; Летняя, 22; Ложинская, 4, 14, 16, 22, 5-23, г. п. 7; Макаенка пер., 4; Макаенка, 7а; Минский р-н, ул. Лопатина; Мстиславца, 1, 5, 9, 11, 2, 4, 20-24, г. п. 29; Навуковая, 2-6; Наклонный 1-й пер., 2, 2а-б; Независимости пр., 98, 110а-б, 116, 146а-150, 164-182, 177, 181-185, 191а-б, г. п. 3.1, г. п. 3.2; Нестерова, 2-8, 58-98, 9, 9а, 49-61; Никифорова, 3-51; Новаторская, 53, 53а, 55; Нововиленская, 1-15, 21 к. 1-3, 23, 6-26; Нововиленский пер., 2-12; объекты в/ч 3214; Огинского, 4, 6; Одесская, 2-8, 16-20б, 28-50, 51-77, 57а; Одесский пер., 1-9, 2-12а; Орловская, 3-23, 29-33, 51, 53, 57, 59, 4-18, 20-36, 40, 40а, 58, 58а, 58 к. 1, 60, 66, 70; Осипенко, 2-8, 15-27; Острошицкая, 2-14, 3а-23; Охотская, 117, 119, 133-149, 120; Охотский пер., 14, 15-21; Парниковая, 3-13; Пархоменко, 3; пер. Канатный, 0 (2 по г. п.); Переходная, 62, 64; Переходный 2-й пер., 6а; Подгорная, 19а/3, 23, 67, ж. д. по г. п. 20, г. п. 23а, г. п. 24, г. п. 25а; Пожарского, 9, 11; поселок Геологическая экспедиция, ул. Геологическая, 99-133; Пржевальского 2-я, 1-31; Прогрессивная, 8, 29а; Радиальная, 7-15, 16, 34 к. 1-58; Руссиянова, 1-5, 7а, 4-18; Скорины, 1, 15а, г. п. 27, г. п. 52; Сморговский проезд, 29, 29а; Сморговский тракт, 3, 7, 10; Солтыса пер., 2-6, 5, 5а; Солтыса, 4-6б, 22-26, 42-62; Стадионная, 5, 14; Стариновская, 2, 4; Старовиленский тракт, 5, 41, 41а, 67, 69, 73-77, 87-93, 6-10, 26 к. 1, 28 к. 1, 30, 88; Томский пер., 35; Туровского, 2-26, 5; Уручская, 1-17, 2-10; Ушакова, 33; Филимонова, 20-24, 25б, 25г, 35-55 к. 1-3; Холмогорская, 40а, 47а, 47 к. 1-65, 85; Холмогорский 2-й пер., 2; Хоружей, 33-41, 44, 44а; Центральная, 46; Червякова, 2 к. 1, 2 к. 4, 4-10а, 24, 46-50, 64, 3-7, 23, 31, 55-61; Шафарнянская, 1, 3, 11, 2-18; Шевченко б-р, 9-17; Шугаева, 2, 3-13, 17; Щедрина, 1, 46, 82, 83.

С 11 мая: Бельского, 2-20, 60, 62, 15-69; Берута, 4-12; Бетонный проезд, 1-33, 6; Волоха, 1-41, 2-16, 43-59; Глаголева; Грушевская, 5-11, 22, 123-137, 124-148; Гурского; Дунина-Марцинкевича, 1-11, 2-10; Дзержинского пр., 9-19, 55-59, 8-10, 20-24, 60; Дубравинский пер., 3-9; Железнодорожная, 21-41, 122-136; Жукова пр., 3, 17-29; Землемерная 1-я, 4; К. Либкнехта, 49-135, 80-122, 128-130; Карпова, 4-8, 12-16; Киреенко, 3-7; Коржа, 1-15, 2-26; Короткий 3-й пер.; Кулибина; Куприянова, 1-19; Лермонтова, 12-24, 28-38, 17-49; Минина, 6-20; Одоевского, 16-58, 93-115а; Окрестина, 30, 36, 38, 62; Пермская, 46-54, 51; Пономаренко, 1-43, 24-62; Прилукская; Прилукский 2-й пер.; Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 29, 35, 47а; Прямая, 22-28; Пушкина пр., 26-34, 31-39; Р. Люксембург 2-й пер., 1-7, 4-8; Р. Люксембург, 80-178, 89-115, 143-197, 205; Стасова, 17; Тышкевичей, 1; Уманская, 49-65; Харьковская, 71-75; Хмелевского, 12, 32-40, 33-37; Щорса, 44-46; Я. Мавра, 1-7, 41-53 (кроме 64а, 68а-в), 10-68.