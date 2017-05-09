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в России на параде показали редкую бронетехнику
В Верхней Пышме на парад в честь 9 Мая вышла раритетная бронетехника времен Второй мировой войны — экспонаты Музея военной техники «Боевая слава Урала». Фоторепортаж с праздника был
Несмотря на почтенный возраст, машины находятся в хорошем техническом состоянии и представляют немалую историческую ценность. На площадь выехали автомобили-амфибии, плавающие и трехбашенные танки, а также редкие бронеавтомобили.
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Несмотря на почтенный возраст, машины находятся в хорошем техническом состоянии и представляют немалую историческую ценность.
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