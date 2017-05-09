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в России на параде показали редкую бронетехнику

10.05.2017 16:04 — Разное | Tut.by  
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В Верхней Пышме на парад в честь 9 Мая вышла раритетная бронетехника времен Второй мировой войны — экспонаты Музея военной техники «Боевая слава Урала». Фоторепортаж с праздника был опубликован изданием «Екатеринбург онлайн».


Фото: e1.ru

Несмотря на почтенный возраст, машины находятся в хорошем техническом состоянии и представляют немалую историческую ценность. На площадь выехали автомобили-амфибии, плавающие и трехбашенные танки, а также редкие бронеавтомобили.


Советский малый плавающий танк Т-38, выпускался с 1936-го по 1939 год. Большинство из них были потеряны в боях начального периода Великой Отечественной войны. Всего в мире сохранилось четыре таких танка. Фото: e1.ru

Бронеавтомобиль ИЗ. Эти импровизированные броневики строились Ижорским заводом для Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО). В качестве базы использовалось шасси грузовиков ГАЗ-АА и ЗИС-5. Машина на фото вооружена 45-мм противотанковой пушкой образца 1934/38 года. Фото: e1.ru

Трехбашенный советский средний танк Т-28 выпускался в период с 1933-го по 1940 год. Он был вооружен 76,2-мм танковой пушкой и четырьмя 7,62-мм пулеметами. Трофейные Т-28 оставались на вооружении финской армии до 1951 года. Всего сохранилось не больше пяти таких машин.
Фото: e1.ru

Амфибийное транспортное средство DUKW-353. Поступала в Красную Армию из США по ленд-лизу в 1943−44 годах. Машина могла разгоняться до 80 км/ч по шоссе и до 10 км/ч на воде. Фото: e1.ru

Легкий танк Т-60, который немцы прозвали «неистребимой саранчой», был вооружен 20-м авиационной пушкой. Всего сохранилось шесть таких машин. Фото: e1.ru

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