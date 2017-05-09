Сеть гипермаркетов ProStore выходит на рынок с дебютными рублевыми облигациями

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Компания «Простормаркет», которая управляет 5 гипермаркетами ProStore, начинает продажу дебютного выпуска облигаций для физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении компании.

Номинал одной облигации 1-го выпуска ProStore составляет 100 рублей, ставка процентного дохода — 15% годовых. Общий объем эмиссии облигаций — 2 млн белорусских рублей, всего планируется продать 20 тысяч бездокументарных процентных облигаций. Срок обращения бумаг — 2 года.

Купонные выплаты будут производиться каждые три месяца, начиная с 19 июля 2017 года. Кроме того, предусмотрена возможность обратной продажи облигаций каждый квартал — в день выплаты купонного дохода.

Привлеченные средства планируется направить на текущие и инвестиционные расходы. В планах сети ProStore в 2017-2019 года — усилить свои позиции на рынке продовольственного ритейла за счет расширения ассортимента, увеличения маржинальности путем перехода от закупок у посредников к прямым закупкам у производителей, а также постепенного расширения сети. В скором времени компания планирует открыть в Уручье новый гипермаркет с площадью торгового зала 5,5 тыс. кв. м.

Сама сеть через эмиссию корпоративных долговых бумаг диверсифицирует источники финансирования. «Мы дебютируем на облигационном рынке в период продолжающегося снижения процентных ставок по банковским депозитам. Это создает достаточные условия для развития альтернативных инструментов инвестирования, в частности рынка облигаций. И ProStore со своей стороны хочет принять участие в развитии этого рынка. Мы рассчитываем, что выпуск будет интересен как профессиональным инвесторам, так и простым гражданам, которые имеют ограниченную сумму свободных средств, тем более что доход по облигациям не облагается подоходным налогом, в отличие от дохода по краткосрочным депозитам», — сказал для пресс-релиза финансовый директор ритейлера Дмитрий Синюк.

В 2016 году оборот сети «Простор» составил 207,7 млн рублей. Планируется, что в 2017 году этот показатель вырастет более чем на 40% и составит порядка 300 млн рублей (резкий прирост вызван в первую очередь низкой базой 2016 года). К 2019 году с учетом экстенсивного расширения сети выручка должна возрасти до 350 млн рублей.

Напомним, в 2016 году ритейлер столкнулся с рядом сложностей, на которые наложилось шестимесячное задержание Юрия Чижа, пишет tut.by . Однако в итоге ситуация разрешилась. Гипермаркеты «Простор» были проданы банкам и затем взяты в лизинг по договору финансовой аренды. Т.е. имела место операция обратного (возвратного) лизинга. Через эту операцию были реструктурированы финансовые долги сети и получены деньги для снижения образовавшейся просрочки перед поставщиками и нормализации поставок.

Сегодня сетью из пяти гипермаркетов управляет компания «Простормаркет». «Простор-Трейд» является оператором недвижимости, то есть управляет торговыми центрами и всеми другими арендными площадями (в каждом здании кроме гипермаркета располагаются также различные арендаторы). Состав собственников вышеупомянутых компаний не менялся, подчеркнул представитель ритейлера