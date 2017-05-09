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Пьяный лихач подрезал автомобиль ГАИ в Гродно

10.05.2017 16:18 — Разное | БелТА  
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Пьяный лихач подрезал автомобиль ГАИ в Гродно

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный лихач подрезал автомобиль ГАИ в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Легковой "Рено" на ул.Магистральной решил внезапно перестроиться с крайней правой полосы в левую, создав аварийную обстановку. Патрульной машине ГАИ пришлось применить экстренное торможение. Госавтоинспекторы после проезда развязки включили светозвуковую сигнализацию, вынуждая нарушителя остановиться. Но тот лишь прибавил скорость. Вскоре лихач остановился на красный сигнал светофора на оживленном перекрестке. Водитель "Рено" едва стоял на ногах.

Освидетельствование выявило у него почти восьмикратное превышение допустимого содержания алкоголя в организме.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Легковой "Рено" на ул.Магистральной решил внезапно перестроиться с крайней правой полосы в левую, создав аварийную обстановку.

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