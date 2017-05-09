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Снегопад в начале мая: белорусы не устают шутить о погоде
10.05.2017 16:32 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Весь день белорусы говорят о погоде, некоторые даже радуются майскому снегу, неожиданно выпавшему в среду 10 мая.
Осадки стали самым обсуждаемым явлением 10 мая. Sputnik посмотрел, как минчане реагируют на зиму в начале мая.
Смирившись с необходимостью переждать холода, белорусы начали думать, чем скрасить ожидание тепла и лета.
Одновременно с новостью о майском снеге многих застала новость об отключении горячей воды.
Кто-то принялся искать параллели между погодой и собственным душевным равновесием, благодаря природу за гармонию.
Синоптики обещают, что к выходным в Минске и Беларуси
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Внезапный снегопад заставил минчан стать похожими на жителей Лондона: теперь они могут бесконечно поддерживать разговоры о погоде.
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