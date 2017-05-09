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Снегопад в начале мая: белорусы не устают шутить о погоде

10.05.2017 16:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая – Sputnik. Весь день белорусы говорят о погоде, некоторые даже радуются майскому снегу, неожиданно выпавшему в среду 10 мая.

Осадки стали самым обсуждаемым явлением 10 мая. Sputnik посмотрел, как минчане реагируют на зиму в начале мая.

Смирившись с необходимостью переждать холода, белорусы начали думать, чем скрасить ожидание тепла и лета.

Одновременно с новостью о майском снеге многих застала новость об отключении горячей воды.

Кто-то принялся искать параллели между погодой и собственным душевным равновесием, благодаря природу за гармонию.

Синоптики обещают, что к выходным в Минске и Беларуси потеплеет. Как ранее сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, несмотря на то, что максимальная температура на выходных местами достигнет отметки +20°С, она в среднем все равно будет ниже климатической нормы для этого времени.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Внезапный снегопад заставил минчан стать похожими на жителей Лондона: теперь они могут бесконечно поддерживать разговоры о погоде.

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