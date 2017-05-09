Снегопад в начале мая: белорусы не устают шутить о погоде

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Весь день белорусы говорят о погоде, некоторые даже радуются майскому снегу, неожиданно выпавшему в среду 10 мая.

Осадки стали самым обсуждаемым явлением 10 мая. Sputnik посмотрел, как минчане реагируют на зиму в начале мая.

Смирившись с необходимостью переждать холода, белорусы начали думать, чем скрасить ожидание тепла и лета.

А давайте еще раз масленицу гульнем? может тогда уже норм погода станет?)) — Altayskiy (@Altayski) 10 мая 2017 г.

Одновременно с новостью о майском снеге многих застала новость об отключении горячей воды.

С 15 числа выключают горячую воду

Погода, пожалуйста, не подведи — Seymis'24 до др (@Seymis_say_yeah) 10 мая 2017 г.

Кто-то принялся искать параллели между погодой и собственным душевным равновесием, благодаря природу за гармонию.

Синоптики обещают, что к выходным в Минске и Беларуси потеплеет . Как ранее сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, несмотря на то, что максимальная температура на выходных местами достигнет отметки +20°С, она в среднем все равно будет ниже климатической нормы для этого времени.