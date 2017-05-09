Физик рассказал, почему жизнь в пятиэтажке здоровее жизни в каркасной высотке

У каждого из нас есть гаджеты, бытовая техника, компьютеры, все мы пользуемся Wi-Fi. Мы решили узнать, как набор техники в квартире влияет на нас и наше здоровье, в каком районе Минска жить безопаснее всего и, с точки зрения физики, где лучше жить — на верхних или нижних этажах? Эти и не только вопросы мы задали физику-инженеру Михаилу Дайняку.





— Вся техника, которая существует сегодня, делает нашу жизнь в разы удобнее. Однако работа многих устройств сопровождается электромагнитным излучением. Совокупность всех электромагнитных излучений имеет общее название — «электросмог».

Работа устройств беспроводной связи сопровождается излучением сверхвысокочастотных (СВЧ) электромагнитных волн с частотами порядка сотен и тысяч мегагерц. Остановимся на этих устройствах подробнее. Излучение от них оказывает вредное воздействие на наше здоровье, а особенно — на здоровье детей. У излучения от мобильных телефонов есть два эффекта: термический и информационный. Термический эффект заключается в виде нагрева тканей, в частности, тканей мозга, что может привести к нарушению работы его клеток. Информационный эффект проявляется через взаимодействие генерируемых устройством волн, которые взаимодействуют с электромагнитными волнами головного мозга и ухудшают их динамику. Все это может вызвать возникновение головных болей, нарушение концентрации внимания, сна, появление слабости, хронической усталости, потери работоспособности, ухудшение работы сердечно-сосудистой системы. Есть исследования, которые показывают, что чем больше у человека стаж пользования мобильным телефоном, тем у него выше риск заболеть раком мозга.





Wi-Fi оказывает такое же влияние на людей, как и мобильные телефоны, только мощность излучения Wi-Fi-передатчиков меньше. Однако более слабое воздействие «компенсируется» его длительностью. Если по мобильному телефону мы поговорили и положили его в сторону, то Wi-Fi воздействует на нас всe то время, пока включен роутер и идeт обмен данными. Таким образом, если мы много времени проводим в офисе или кафе, где есть беспроводной интернет, то получаем вполне ощутимую дозу облучения.

— Чтобы ограничить воздействие электромагнитных волн на организм, находясь в своей квартире, можно прибегнуть к некоторым решениям. Например, на ночь надо отключать Wi-Fi- роутер. Далее, мобильный телефон во время сна следует класть подальше от себя. Ноутбук, стационарный компьютер, принтер, бесперебойник отключайте полностью в то время, когда вы спите. Если соблюдать эти правила, а также чаще вытирать с оргтехники пыль, то небольшое рабочее место в спальне абсолютно безопасно.

Что касается бытовой техники, то, например, микроволновая печь экранируется, то есть она закрыта защитным экраном, чтобы был минимум излучения в окружающее пространство. Микроволновая печь безопасна. Видели там тонкую сеточку? Она завершает конструкцию т.н. клетки Фарадея — того самого защитного слоя от излучения. Кстати, мнение о том, что еда, подогретая в микроволновой печи, вредна, никем не доказано. Стоит бояться электроплит, от которых исходит переменное магнитное поле промышленной частоты, т.е. 50 Гц. Когда нет необходимости, нужно находиться на расстоянии не менее полуметра от работающей электроплиты. Не рекомендуется также спать, находясь близко к протянутым по квартире сетевым удлинителям, а также возле розеток, от которых что-либо запитано.



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— Жить в домах, расположенных рядом с высоковольтными проводами, очень вредно. Здесь, как и в случае электроплиты, мы имеем дело с интенсивным переменным магнитным полем промышленной частоты, которое порождается токами большой величины. Что касается близко стоящих вышек сотовой связи, oни имеют узконаправленное электромагнитное излучение. Если вышка стоит на крыше дома, то человеку вреда она не приносит, т.к. ее излучение направлено горизонтально «узким лучом», но никак не вниз. Другое дело, если она смотрит в окно — воздействие может быть весьма сильное. Впрочем, по расчетам «на коленке» достаточно расстояния 40 метров от вышки, чтобы не получать от нее ощутимого излучения. Воздействие, конечно, есть, но в соответствии с нормами СанПиН оно не должно вызывать сколь угодно малых изменений здоровья человека. При этом замечу, что сам разговор по телефону вреднее, чем нахождение в 40 метрах от вышки, т.к. телефон находится непосредственно у головы.

Тем не менее, в интернете встречаются описания случаев, когда вышку сотовой связи устанавливали во дворе жилого дома. Через год люди жаловались на плохое самочувствие, потерю сна. Здесь мы вполне можем иметь дело с установкой сотовой вышки без учета санитарных норм.





Многие люди любят жить на верхних этажах, плюс многие квартиры стоят дороже только из-за того, что расположены на последнем этаже. Однако, с точки зрения физики, у высоких этажей есть свои минусы. Во-первых, здесь может быть грязнее воздух, так как все предприятия выбрасывают вредные вещества вверх. Во-вторых, электромагнитный смог наверху более активный. В-третьих, на верхних этажах лучше ощущается низкочастотная вибрация — на высоких этажах амплитуда колебаний здания на его основной форме колебаний при сильном ветре может достигать 2 см! Многие люди привыкают. Это доставляет особенный дискомфорт людям, страдающим «морской болезнью». Так как у нас не так много высоких домов и редки сильные ветры, то для нашей местности эта проблема не такая актуальная.

— Переходим к опасным стройматериалам. Помимо неионизирующего электромагнитного излучения, которое описано выше, существует также ионизирующее, способное вызывать повреждение молекул тканей. С этой точки зрения гранит, графит, туф и пемза действительно могут оказаться очень опасными для жилья материалами. Так как они не являются ископаемыми материалами, то в их составе могут находиться радиоизотопы, в результате деления которых выделяется нестабильный газ радон, который с дыханием беспрепятственно попадает в легкие. Исходя из этого, все эти стройматериалы должны проходить обязательный радиационный контроль. Более безопасными в этом плане являются кирпич, бетон, дерево.



Фото: podpricelom.com.ua

Популярные строительные материалы практически не экранируют магнитное поле от проходящей рядом высоковольтной линии электропередачи. Что касается защиты от электромагнитного излучения сверхвысокой частоты, порождаемого устройствами радиосвязи, эффективными являются материалы, в составе которых много металла или если они сделаны на основе минерала шунгита. Однако такие материалы для жилого фонда у нас не используются. Если брать привычные нам материалы, то, например, у кирпича ослабление СВЧ-поля извне больше, чем у дерева. У бетона еще больше, чем у кирпича. Следовательно, воздействие излучения от множества Wi-Fi-роутеров соседей будет меньшим в доме с бетонными перекрытиями.

С точки зрения физики и безопасности от электромагнитного излучения, при поиске жилья в городе лучшим выбором будет бетонный малоэтажный жилой дом в районе с неплотной застройкой.