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Причиной смерти семиклассницы в Ушачском районе стало отравление угарным газом

10.05.2017 16:34 — Разное | БелТА  
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10 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Отравление угарным газом стало причиной смерти девочки в Ушачском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова.

Трагедия произошла 8 мая в семье жителей одной из деревень Ушачского района. Тело девочки 2004 года рождения, ученицы 7-го класса, было обнаружено родственниками в доме по месту жительства без признаков насильственной смерти. По факту гибели ребенка Ушачский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, для чего назначен ряд экспертиз. "Экспертами-химиками комитета установлен высокий процент содержания в крови ребенка карбоксигемоглобина. Это указывает на отравление окисью углерода в замкнутом пространстве, что и явилось основной причиной смерти девочки. Прочие мероприятия судебно-медицинской экспертизы по данному случаю продолжаются", - пояснила Анна Барышникова.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Трагедия произошла 8 мая в семье жителей одной из деревень Ушачского района. Тело девочки 2004 года рождения, ученицы 7-го класса, было обнаружено родственниками в...

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