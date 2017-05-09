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Студенты МГТУ им. Баумана разработают второй вариант спорткара "Крым"
Студенты МГТУ им. Баумана, инженеры вузовского конструкторского бюро «Формула Студент», приступили к разработке второго поколения спорткара «Крым». Об этом
Дизайн нового спорткара будет отличаться от
Судя по
Первый вариант «Крыма» построен на основе пространственной трубчатой рамы с кузовными панелями из композитных материалов. Большая часть агрегатов унифицирована с «Калиной», в том числе 1,6-литровый мотор. После доработок он выдает 140 сил. «Сотню» машина набирает за 8,6 секунды.
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Серийное производство автомобиля может начаться через 2-3 года.
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