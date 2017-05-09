Студенты МГТУ им. Баумана, инженеры вузовского конструкторского бюро «Формула Студент», приступили к разработке второго поколения спорткара «Крым». Об этом сообщает группа Russian Cars Industry «ВКонтакте».





Дизайн нового спорткара будет отличаться от родстера, представленного в прошлом году . Автомобиль максимально приблизят к серийному варианту, производство которого планируется запустить через два-три года. Где именно начнут собирать машину, пока не сообщается. Ранее разработчики предполагали, что выпуск может быть налажен в Крыму.

Судя по сайту проекта «Крым», который пока работает в тестовом режиме, модель будет доступна с кузовами «купе» и «родстер». Стоимость — от 650 тысяч рублей (около 11 200 долларов).





Первый вариант «Крыма» построен на основе пространственной трубчатой рамы с кузовными панелями из композитных материалов. Большая часть агрегатов унифицирована с «Калиной», в том числе 1,6-литровый мотор. После доработок он выдает 140 сил. «Сотню» машина набирает за 8,6 секунды.