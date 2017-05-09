10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе опрокинулась легковушка, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Авария произошла 8 мая в 11.30 вблизи д.Лисное (Лельчицкий район). Управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", 36-летний водитель на 10-м км дороги Буйновичи-Стодоличи съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель машины погиб, а ехавший с ним 31-летний пассажир госпитализирован в Лельчицкую ЦРБ. Оба мужчины - жители д.Заширье (Ельский район).

Госавтоинспекция призывает водителей быть благоразумными и дисциплинированными, отказаться от совершения рискованных маневров, выбирать скорость движения в соответствии со складывающимися погодными условиями и с учетом состояния проезжей части, выдерживать дистанцию и боковой интервал движения, не выезжать без крайней необходимости на полосу встречного движения, перед совершением обгона убедиться в его целесообразности и безопасности. Быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и участков трасс, пролегающих через населенные пункты.

Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при пересечении проезжей части даже по пешеходному переходу. Автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на мокрой, скользкой дороге. Ступать на пешеходный переход нужно только заранее убедившись, что водители успели остановиться и пропускают пешехода. В условиях недостаточной видимости и темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.-0-