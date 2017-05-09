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В I квартале экспорт товаров и услуг увеличился на 20,7 процентов

10.05.2017 16:43 — Разное | Ежедневник  
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В I квартале экспорт товаров и услуг увеличился на 20,7 процентов

фото: tut.by

Беларусь в январе-марте 2017 года увеличила экспорт товаров и услуг на 20,7% до 7,652 млрд долларов по сравнению с январем-мартом 2016-го. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме 15,113 млрд долларов, что на 18,6% больше, чем за январь прошлого года. В том числе экспорт составил 7,652 млрд долларов (рост на 20,7%), импорт - 7,461 млрд долларов (рост на 16,4%). 

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 191,8 млн долларов. Внешнеторговый оборот товаров вырос на 21,6% до 12,689 млрд долларов. Экспорт товаров увеличился на 23,5% до 6,065 млрд долларов, импорт - на 19,8% до 6,624 млрд долларов. 

Сальдо сложилось отрицательным на уровне 558,6 млн долларов. Внешнеторговый оборот услуг за январь-март отмечен на уровне 2,424 млн долларов (105% к уровню аналогичного периода предыдущего года). Экспорт услуг составил 1,587 млрд долларов (111,2%), импорт - 836,8 млн долларов (95%).

Сальдо внешней торговли услугами в январе-марте сложилось положительным на уровне 750,4 млн долларов (темп роста - 137,3%).

 
 
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Беларусь в январе-марте 2017 года увеличила экспорт товаров и услуг на 20,7% до 7,652 млрд долларов по сравнению с январем-мартом 2016-го. Об этом свидетельствуют...

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