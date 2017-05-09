|
Sputnik расскажет о конфликте между МЧС и ЖРЭО
10.05.2017 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь
В 90-е годы все убежища, которые находятся в жилых домах белорусской столицы, передали на баланс ЖРЭО, а МЧС назначили следить за тем, в каком состоянии они поддерживаются.
© Sputnik / Виктор Толочко
Чтобы отремонтировать только одно сооружение, нужно целое состояние — десятки тысяч рублей, отмечают специалисты. Пожарные навстречу коммунальщикам, по их словам, не шли. В итоге между службами случился конфликт, который до сих пор не выносился на публику.
Sputnik выслушал обе стороны конфликта и выяснил, почему убежища начали строить в Минске, сколько их сегодня и нужны ли они городу вообще. Материал будет опубликован 11 мая, следите за обновлениями портала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читайте завтра на портале Sputnik.by новое расследование: "Война из-за убежищ: что не поделили минское УМЧС и ЖРЭО".
|
Архив (Разное)
Комментарии