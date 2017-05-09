Sputnik расскажет о конфликте между МЧС и ЖРЭО

В 90-е годы все убежища, которые находятся в жилых домах белорусской столицы, передали на баланс ЖРЭО, а МЧС назначили следить за тем, в каком состоянии они поддерживаются.

Чтобы отремонтировать только одно сооружение, нужно целое состояние — десятки тысяч рублей, отмечают специалисты. Пожарные навстречу коммунальщикам, по их словам, не шли. В итоге между службами случился конфликт, который до сих пор не выносился на публику.

Sputnik выслушал обе стороны конфликта и выяснил, почему убежища начали строить в Минске, сколько их сегодня и нужны ли они городу вообще. Материал будет опубликован 11 мая, следите за обновлениями портала.