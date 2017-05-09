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В Минске маршрутка врезалась в машину дорожников

10.05.2017 16:55 — Разное | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске маршрутка врезалась в машину дорожников, сообщил БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Сегодня днем на проспекте Независимости микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в автомобиль прикрытия дорожной службы. "Маршрутка ехала с пассажирами. По предварительной информации, пострадали пять человек. Четверо из них доставлены в больницу для осмотра, у одной пострадавшей, пожилой женщины, подозревают перелом бедра", - рассказал Сергей Зараник.

Mercedes ехал по проспекту Независимости в направлении улицы Руссиянова. ДТП случилось в третьей справа полосе. Передняя часть микроавтобуса сильно повреждена в результате удара. Водитель маршрутного такси пояснил, что вовремя не заметил препятствие.

На месте работают инспекторы, по факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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