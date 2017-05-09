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Американцы потратили на модернизацию атомного авианосца 2,6 миллиарда долларов

10.05.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
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После длительного ремонта атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) после длительного ремонта 9 мая вышел на ходовые испытания, сообщает портал Военно-морского института США (USNI).


Фото: wikimedia.org

После проведенных работ авианосец сможет применять новейшие истребители-невидимки пятого поколения F-35C Lightning II. USS Abraham Lincoln относится к авианосцам типа серии самых больших военных кораблей в мире. Это настоящие плавучие города длиной более 300 метров и водоизмещением, превышающим на некоторых кораблях серии цифру в 100 000 тонн.

Всего на авианосце находится 5680 человек (экипаж корабля и состав авиакрыла). Для их комфортного проживания созданы все условия: есть спортивные залы, магазин, кинотеатр и многое другое. Каждый день на кухне корабля приготовляется 16 600 порций еды для экипажа.

На борту авианосца базируется около 90 летательных аппаратов, выполняющих различные функции: завоевание превосходства в воздухе, удары по наземным целям, охота за подлодками противника, радиолокационная разведка, материально-техническое обеспечение и многое другое.

Итоговая стоимость работ, проведенных на корабле, составила 2,6 млрд долларов. Постройка USS Abraham Lincoln обошлась налогоплательщикам еще в 5,05 миллиарда долларов в сопоставимых ценах.

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После проведенных работ авианосец сможет применять новейшие истребители-невидимки пятого поколения F-35C Lightning II.

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