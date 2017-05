Американцы потратили на модернизацию атомного авианосца 2,6 миллиарда долларов

После длительного ремонта атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) после длительного ремонта 9 мая вышел на ходовые испытания, сообщает портал Военно-морского института США (USNI).

После проведенных работ авианосец сможет применять новейшие истребители-невидимки пятого поколения F-35C Lightning II. USS Abraham Lincoln относится к авианосцам типа серии самых больших военных кораблей в мире. Это настоящие плавучие города длиной более 300 метров и водоизмещением, превышающим на некоторых кораблях серии цифру в 100 000 тонн.

Всего на авианосце находится 5680 человек (экипаж корабля и состав авиакрыла). Для их комфортного проживания созданы все условия: есть спортивные залы, магазин, кинотеатр и многое другое. Каждый день на кухне корабля приготовляется 16 600 порций еды для экипажа.