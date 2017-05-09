Водитель BMW, сбивший женщину с ребенком, никогда не получал водительских прав - УСК

Фото Минского городского управления МЧС

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Минске никогда не получал водительского удостоверения. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по городу Минску Алексей Климович.

Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина 1984 года рождения.

Следствие установило, что 7 мая около 22.00 водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Солтыса со стороны Ваупшасова, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После чего врезался в стоящий в соседней полосе троллейбус. В результате ДТП женщина погибла на месте. Девочка 2014 года рождения находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает.

"Водитель и три пассажира автомобиля во время аварии были в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас все четверо с повреждениями различной степени тяжести находятся в больнице. Первоначальными следственными действиями установлено, что за рулем BMW находился житель Пинска 1987 года рождения. Он задержан. Следствием получены данные, что подозреваемый не имел права управления транспортным средством. Водительское удостоверение никогда не получал. Ранее неоднократно судим. Проведенное освидетельствование показало, что в момент аварии в крови мужчины было 1,5 промилле алкоголя", - рассказал Алексей Климович.

Расследование по уголовному делу продолжается.-0-