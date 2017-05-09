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Международный фестиваль туристических фильмов пройдет в Баку

10.05.2017 16:59 — Разное | БелТА  
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Международный фестиваль туристических фильмов пройдет в Баку
Баку. Фото Trend

IV Бакинский международный фестиваль туристических фильмов пройдет 11-14 октября в столице Азербайджана, сообщили Trend в пресс-службе Министерства культуры и туризма.

Цель фестиваля - пропаганда фильмов, посвященных различным аспектам туризма, которые будут способствовать развитию внутреннего и международного туризма, а также поощрение авторов лучших картин. Фестиваль также ставит задачу привлечь внимание к туристическому потенциалу Азербайджана в качестве одного из международных центров исторического и культурного наследия.

Фестиваль проходит в пяти категориях: "Страна, регион, город", "Культура, традиции", "Рекламные фильмы", "Экотуризм и другие виды туризма", "TV продукция" (фильмы, видеоролики).

Прием работ на фестиваль начался 15 апреля и продлится до 1 сентября. Представленные на фестиваль работы будут оцениваться международным жюри, в состав которого войдут кинематографисты, представители медиа-индустрии, эксперты по туризму и путешествиям.

Бакинский международный фестиваль туристических фильмов является членом Международного комитета фестивалей туристических фильмов (CIFFT), штаб-квартира которого находится в Вене.-0-

 
 
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Цель фестиваля - пропаганда фильмов, посвященных различным аспектам туризма, которые будут способствовать развитию внутреннего и международного туризма, а также...

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