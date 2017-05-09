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На проспекте Независимости маршрутка влетела в автомобиль дорожников: пострадали пять человек
Серьезная авария произошла 10 мая, около 15.30, на столичном проспекте Независимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в
По словам очевидцев, водитель маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter ехал по проспекту Независимости со стороны МКАД в направлении центра и в районе дома № 156 совершил столкновение с автомобилем дорожников.
— На место происшествия выезжали спасатели, но, к счастью, помощь в деблокировке не потребовалась, — рассказали в МГУ МЧС.
В результате ДТП, предварительно, пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Движение в районе аварии серьезно затруднено. AUTO.TUT.BY рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
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В районе аварии движение серьезно затруднено.
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