На проспекте Независимости маршрутка влетела в автомобиль дорожников: пострадали пять человек

Серьезная авария произошла 10 мая, около 15.30, на столичном проспекте Независимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в МЧС .



Фото: МГУ МЧС

По словам очевидцев, водитель маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter ехал по проспекту Независимости со стороны МКАД в направлении центра и в районе дома № 156 совершил столкновение с автомобилем дорожников.



Фото: МГУ МЧС

— На место происшествия выезжали спасатели, но, к счастью, помощь в деблокировке не потребовалась, — рассказали в МГУ МЧС.

В результате ДТП, предварительно, пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.





Движение в районе аварии серьезно затруднено. AUTO.TUT.BY рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.