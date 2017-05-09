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На проспекте Независимости маршрутка влетела в автомобиль дорожников: пострадали пять человек

10.05.2017 16:48 — Разное | Tut.by  
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Серьезная авария произошла 10 мая, около 15.30, на столичном проспекте Независимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в МЧС.


Фото: МГУ МЧС

По словам очевидцев, водитель маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter ехал по проспекту Независимости со стороны МКАД в направлении центра и в районе дома № 156 совершил столкновение с автомобилем дорожников.


Фото: МГУ МЧС

— На место происшествия выезжали спасатели, но, к счастью, помощь в деблокировке не потребовалась, — рассказали в МГУ МЧС.

В результате ДТП, предварительно, пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.


Движение в районе аварии серьезно затруднено. AUTO.TUT.BY рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

 
 
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