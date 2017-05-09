Министры обороны стран Балтии обсудили с главой Пентагона российско-белорусские учения «Запад»

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10 мая министры обороны стран Балтии на встрече в Вильнюсе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом обсудили военное сотрудничество Эстонии, Латвии, Литвы и США, а также российско-белорусские стратегические учения.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии. Отмечается, что на встрече обсуждалась ситуация с безопасностью в балтийском регионе и запланированные на сентябрь российско-белорусские военные учения "Запад", пишет rus.err.ee .

"Мы целиком придерживаемся единого мнения в том, что действия России по-прежнему агрессивные и осуждаем их", - заявил глава Министерства обороны Эстонии Маргус Цахкна.

"Эстония и страны Балтии всегда могут быть уверены в лидирующей роли США в трансатлантических отношениях и их военной поддержке", - добавил Цахкна.

Джеймс Мэттис отдал должное Эстонии за то, что она тратит на оборону 2,2% от ВВП.

По словам Цахкна, визит Мэттиса в Вильнюс подтверждает, что оборонное сотрудничество США с Эстонией, Латвией и Литвой является прочным.

Военное присутствие США в странах Балтии существенно усилилось после изменения ситуации с европейской безопасностью в 2014 году.

