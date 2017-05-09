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Беларусь играет на ЧМ по хоккею со Швейцарией. Мультимедийный онлайн TUT!
Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня четвертый матч на чемпионате мира в Париже.
После поражений от
Впереди у швейцарцев только встречи с топ-сборными, а это значит, что для сегодняшних соперников сегодняшнее поражение фактически поставит крест на шансах выйти в плей-офф.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня четвертый матч на чемпионате мира в Париже.
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