Беларусь играет на ЧМ по хоккею со Швейцарией. Мультимедийный онлайн TUT!

Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня четвертый матч на чемпионате мира в Париже.



Фото: Reuters

После поражений от Финляндии (2:3) , Чехии (1:6) и Канады (0:6) наши хоккеисты попытаются набрать первые очки в игре со Швейцарией, которая пока выступает крайне неровно. Подопечные Патрика Фишера выиграли у Словении (5:4 ПБ), Норвегии (3:0) и проиграли Франции (3:4 ПБ).

Впереди у швейцарцев только встречи с топ-сборными, а это значит, что для сегодняшних соперников сегодняшнее поражение фактически поставит крест на шансах выйти в плей-офф.





Беларусь 0−0 Швейцария

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