В минском зоопарке пройдут показательные кормления тигров и крокодилов

Показательные кормления тигров, крокодилов, обезьян, пираний, грифов и других животных можно будет увидеть в Минском зоопарке, там же работает и парк динозавров, которые дышат, моргают и дуигаются.

Администрация Минского зоопарка информирует о том, что:

- 20 мая 2017 года в 12.00 состоится торжественное закрытие фестиваля «Экология. Творчество. Дети» в рамках которого состоится награждение победителей, выставка работ победителей, праздничный концерт.

- В соответствии с графиком, размещенным на сайте Минского зоопарка, проводятся показательные кормления различных животных (тигров, крокодилов, обезьян, пираний, грифов и др.).

- С 20 мая начинает работать контактная площадка.

На территории зоопарка работает парк динозавров (Динопарк), который стал популярным местом отдыха для жителей и гостей столицы. Экспонаты парка динозавров расположены под открытым небом, часть из них имеет реальные размеры и встречают посетителей зловещим РЫКОМ, при этом они «ДЫШАТ, МОРГАЮТ И ДВИГАЮТСЯ». Парк расположен на благоустроенной территории, оборудованной местами для отдыха и детской площадкой. Все это позволяет «перенестись» в доисторическую эпоху и увидеть древних рептилий, живших на Земле 250-60 млн лет назад.

Стоимость единого входного билета в зоопарк и парк динозавров (Динопарк) с посещением террариума, аквариума и экзотариума - 10 руб.

Стоимость посещения только зоопарка или парка динозавров (Динопарка) - 6 руб.

Минский зоопарк расположен по адресу: ул. Ташкентская, 40 работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 21.00.