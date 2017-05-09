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ЕБРР прогнозирует падение ВВП Беларуси
В майском обзоре региональной экономики от ЕБРР говорится о том, что ВВП Беларуси будет падать.
Как сообщает
ЕБРР отмечает, что международные резервные активы Нацбанка Беларуси остаются на низком уровне и покрывают примерно два месяца импорта.
Банковский сектор продолжает сталкиваться с проблемами. По состоянию на 1 марта 2017 года на долю проблемных кредитов приходилось 13,3%. Специалисты прогнозируют, что экономика Беларуси в 2017 году сократится на 0,5% и вернется к росту 1% в 2018 году.
Напомним, что
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В майском обзоре региональной экономики от ЕБРР говорится о том, что ВВП Беларуси будет падать.
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