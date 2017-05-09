ЕБРР прогнозирует падение ВВП Беларуси

В майском обзоре региональной экономики от ЕБРР говорится о том, что ВВП Беларуси будет падать.

Как сообщает БелаПАН , Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Ранее ЕБРР прогнозировал рост ВВП в Беларуси в 2017 году на 1%.

ЕБРР отмечает, что международные резервные активы Нацбанка Беларуси остаются на низком уровне и покрывают примерно два месяца импорта.

Банковский сектор продолжает сталкиваться с проблемами. По состоянию на 1 марта 2017 года на долю проблемных кредитов приходилось 13,3%. Специалисты прогнозируют, что экономика Беларуси в 2017 году сократится на 0,5% и вернется к росту 1% в 2018 году.