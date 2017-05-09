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ЕБРР прогнозирует падение ВВП Беларуси

10.05.2017 17:10 — Разное | БДГ  
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В майском обзоре региональной экономики от ЕБРР говорится о том, что ВВП Беларуси будет падать.

Как сообщает БелаПАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Ранее ЕБРР прогнозировал рост ВВП в Беларуси в 2017 году на 1%.

ЕБРР отмечает, что международные резервные активы Нацбанка Беларуси остаются на низком уровне и покрывают примерно два месяца импорта. 

Банковский сектор продолжает сталкиваться с проблемами. По состоянию на 1 марта 2017 года на долю проблемных кредитов приходилось 13,3%. Специалисты прогнозируют, что экономика Беларуси в 2017 году сократится на 0,5% и вернется к росту 1% в 2018 году.

Напомним, что согласно прогнозу МВФ в World Economic Outlook за апрель, белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%. По официальному прогнозу властей, по итогам этого года от экономики ждут роста в 1,7%.

 
 
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В майском обзоре региональной экономики от ЕБРР говорится о том, что ВВП Беларуси будет падать.

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